В Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотиться
В Бикинском районе Хабаровского края запретили все виды охоты. Это необходима мера, связанная с выявлением африканской чумы свиней. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Фургал.
- В регионе усилили контроль за убоем и реализацией мясной продукции. Кроме того, специалисты отслеживают передвижение дикого кабана в лесном массиве. В регионе определили несколько карантинных зон и эпизоотический очаг – охотничьи угодья Бикинского общества охотников и рыболовов. Здесь обнаружили трупы диких кабанов с выявленным штаммом заболеваемости, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.
Напомним, впервые на территории Хабаровского края зафиксировали случай заболевания животных африканской чумой свиней. Носителем генома стали дикие кабаны, обитавшие неподалеку от Приморья и границы с КНР. На этих территориях ранее были зарегистрированы случаи заболеваемости АЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU