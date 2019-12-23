2019-12-23T13:14:39+03:00
Общество

В Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотиться

Это необходимая мера в связи с обнаружением дикого кабана, зараженного африканской чумой свиней
Александр ШТААЛЬ
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В Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотитьсяВ Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотитьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Бикинском районе Хабаровского края запретили все виды охоты. Это необходима мера, связанная с выявлением африканской чумы свиней. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Фургал.

- В регионе усилили контроль за убоем и реализацией мясной продукции. Кроме того, специалисты отслеживают передвижение дикого кабана в лесном массиве. В регионе определили несколько карантинных зон и эпизоотический очаг – охотничьи угодья Бикинского общества охотников и рыболовов. Здесь обнаружили трупы диких кабанов с выявленным штаммом заболеваемости, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, впервые на территории Хабаровского края зафиксировали случай заболевания животных африканской чумой свиней. Носителем генома стали дикие кабаны, обитавшие неподалеку от Приморья и границы с КНР. На этих территориях ранее были зарегистрированы случаи заболеваемости АЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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