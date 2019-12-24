2019-12-24T05:10:14+03:00
Общество

Грузовик с «живым грузом» задержали на границе Хабаровского края и ЕАО

Перевозчик не смог предъявить документы на коров
Александр ШТААЛЬ
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Грузовик с «живым грузом» задержали на границе Хабаровского края и ЕАОГрузовик с «живым грузом» задержали на границе Хабаровского края и ЕАОФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На границе Хабаровского края и Еврейской автономии задержали грузовик с коровами. Живой груз собирались ввезти на территорию края, однако перевозчик не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы. Это обстоятельно послужило причиной для административного разбирательства.

- Партию крупного рогатого скота задержали на ветеринарно-полицейском посту «Амур» 20 декабря. По предварительной информации, автомобиль Hino выехал из Забайкалья, в нем перевозили 20 животных, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данному факту уже составили административный протокол. Животных поместили на изолированное карантинное содержание под контроль государственной ветеринарной службы Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровском крае на сегодняшний день зафиксировали пока первый случай занесения африканской чумы свиней. Носителями генома оказались дикие кабаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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