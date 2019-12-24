2019-12-24T07:48:23+03:00
Общество

К юбилею прокуратуры в Еврейской автономии открыли музей

Торжественная церемония прошла 20 декабря 2019 года
Ольга КИВА
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К юбилею прокуратуры в Еврейской автономии открыли музейК юбилею прокуратуры в Еврейской автономии открыли музейФото: Прокуратура ЕАО
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В Еврейской автономии 20 декабря торжественно открыли музей прокуратуры области. Это мероприятие организовали в честь 85-летия со дня образования прокуратуры в регионе. В экспозиции подлинные документы и предметы, имеющие отношение к деятельности прокуроров на различных этапах ее истории.

- Собирали все эти вещи сами работники и пенсионеры прокуратуры, а также их родственники. Среди предметов оригиналы форменного обмундирования генерал-прокурора и форма образца 1954-1989 годов и другие. Также украшают экспозицию старинные фотографии, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

К слову, в музее уже провели первую экскурсию для участников мероприятия. Им рассказали об основных этапах и людях, принявших участие в становлении органов прокуратуры автономии, а также о представленных в музее экспонатах. В музее молодое поколение сможет узнать больше о работе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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