Попытка заработать денег обернулась для хабаровчанина шестью годами тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-24T09:21:47+03:00

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Молодой хабаровчанин решил подработать не самым честным и очень опасным путем - в июне 2018 года он вступил в ОПГ, занимающуюся раскидыванием так называемых «закладок». Юноша переписывался в мессенджерах с «работодателем» по поводу месторасположения тайников с наркотиками и времени получения мелкооптовых партий. Потом вместе с подельниками подсудимый расфасовывал наркотик на дозы, раскладывал по тайникам, а информацию об их расположении передавал желающим «закинуться» потребителям. Однако «работать» молодому человеку пришлось недолго.

- В августе 2019 года злоумышленник совместно с двумя курьерами был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке сбыта наркотика. Его преступные действия пресечены, а наркотическое средство в количестве 100 граммов изъято из незаконного оборота, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Молодой человек полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, а потому приговор суд вынес не такой суровый, каким он мог бы быть. Наркокурьер получил шесть лет в исправительной колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU