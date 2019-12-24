2019-12-24T09:21:47+03:00
Происшествия

Попытка заработать денег обернулась для хабаровчанина шестью годами тюрьмы

Парень в течение года трудился наркокурьером, польстившись на большую «зарплату»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Попытка заработать денег обернулась для хабаровчанина шестью годами тюрьмыПопытка заработать денег обернулась для хабаровчанина шестью годами тюрьмыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Молодой хабаровчанин решил подработать не самым честным и очень опасным путем - в июне 2018 года он вступил в ОПГ, занимающуюся раскидыванием так называемых «закладок». Юноша переписывался в мессенджерах с «работодателем» по поводу месторасположения тайников с наркотиками и времени получения мелкооптовых партий. Потом вместе с подельниками подсудимый расфасовывал наркотик на дозы, раскладывал по тайникам, а информацию об их расположении передавал желающим «закинуться» потребителям. Однако «работать» молодому человеку пришлось недолго.

- В августе 2019 года злоумышленник совместно с двумя курьерами был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке сбыта наркотика. Его преступные действия пресечены, а наркотическое средство в количестве 100 граммов изъято из незаконного оборота, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Молодой человек полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, а потому приговор суд вынес не такой суровый, каким он мог бы быть. Наркокурьер получил шесть лет в исправительной колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске за год отремонтировали 111 дорог и тротуаров
Родителям в ЕАО и Хабаровском крае напомнили про «комендантский час» для детей
В Хабаровске задымил и загорелся гараж Хладокомбината
В Хабаровске родители школьников прошли проверку по математике и биологии
В Биробиджане открыли десять дворовых катков
Попытка заработать денег обернулась для хабаровчанина шестью годами тюрьмы
В Биробиджане воров и скандалистов отловили в кафе и круглосуточном магазине
Знаменитая фраза в автобусах нарушает права пассажиров в Хабаровском крае
К юбилею прокуратуры в Еврейской автономии открыли музей
В Хабаровском крае плюс один обновленный дом культуры
В Хабаровске решили проблему дошкольного образования детей
В Хабаровском крае отменили занятия в поселковых школах
Туристам в Хабаровском крае будут возвращать сумму НДС на покупки
Грузовик с «живым грузом» задержали на границе Хабаровского края и ЕАО
В торговом центре Биробиджана случился пожарный переполох
Военные летчики в Хабаровском крае отработали парный пилотаж
В Хабаровском крае огонь из печки унес жизнь 80-летнего домовладельца
В Хабаровске охранники отказались пустить дедушку с бабушкой в торговый центр из-за куртки
Автобус с пассажирам перевернулся в Хабаровском крае
В Амурске Хабаровского края вернули отопление почти в 50 домов
Погода в Хабаровске на 24 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков
В Бикинском районе Хабаровского края совсем запретили охотиться
В селе Хабаровского края живет единственный ветеран трудового фронта
В Хабаровске большая семья отказывается покинуть аварийный барак
В городе Юности презентуют «Экстремальный Комсомольск»