В Хабаровске за год отремонтировали 111 дорог и тротуаров
На первом месте в списке на восстановление оказались дороги, разбитые лесовозами. Так как для многих населенных пунктов подобные проезды, это единственная связующая нить с центральной частью региона, по которой ездит скорая помощь, завозятся продукты и лекарства, данному вопросу уделили особое внимание.
К примеру, в текущем году удалось отремонтировать дорогу от Комсомольска-на-Амуре до поселка Березовый, привести в надлежащее состояние участок трассы с 31 по 57 километр на автодороге к поселку Мухен. Для этого властям потребовалось полностью закрыть дорогу для проезда лесовозных тралов.
- По большинству дорог десять лет в регионе ничего не делалось, и затем за один год привести все их в нормативное состояние никому не под силу, - отметил на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. - Тем не менее только в Комсомольске-на-Амуре мы отремонтировали 22 улицы и часть тротуаров. На следующий год запланировали отремонтировать еще 20 дорог, но вместе с тротуарами и освещением. А до 2024 года по краю мы должны привести в нормативное состояние 330 километров автомагистралей.
В следующем году продолжится начатое в 2019 строительство автодороги «Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын». Будущая автотрасса должна связать между собой крупные поселки Березовый, Амгунь и Могды, протяженность дороги составит 501 километр.
ИСТОЧНИК KP.RU