2019-12-25T08:33:12+03:00
Общество

Трех девочек-подростков пропавших в Хабаровском крае и в Биробиджане нашли

К счастью, все трое живы
Александр ШТААЛЬ
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Трех девочек-подростков пропавших в Хабаровском крае и в Биробиджане нашлиТрех девочек-подростков пропавших в Хабаровском крае и в Биробиджане нашлиФото: Олег ЗОЛОТО
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Нашли трех девочек-подростков, которые пропали в разные периоды. Одной из них 17 лет. Третьего декабря 2019 года она вышла из общежития технологического колледжа, расположенного в Центральном районе краевой столицы и не вернулась. Поиски девочку продолжались в рамках уголовного дела.

- Второй девочке 16 лет, она ушла 10 октября 2019 года из детского дома №8. По факту ее исчезновения также возбудили и расследовали уголовное дело. Специалистам предстояло установить причины и условия, при которых случился инцидент с исчезновением девочки, - рассказали в ПСО «Лига-Спас».

Третьей девочке 14 лет, она пропала в Биробиджане 14 декабря. В последний раз несовершеннолетнюю видели в городе на улице Пионерской. Девочка тоже уже нашлась. К счастью, все три девочки живы. Сейчас идут разбирательства по всем трем инцидентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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