Сиротам в Хабаровском крае дадут деньги на покупку жилья

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-25T09:29:23+03:00

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В Хабаровском крае с 2020 год сиротам собираются давать соцвыплаты на покупку жилья. Новая форма поддержки позволит увеличить темпы обеспечения жильем этой льготной категории граждан. Об этом сообщил губернатор края Сергей Фургал в ходе пресс-конференции.

Глава региона отметил, что новые механизмы в решении жилищных проблем помогут сократить очереди. Однако в регионе до сих пор не спешили с внедрением инициативы, чтобы не наделать ошибок. Изучали вопрос, смотрели на опыт соседнего Приморья и решили, что уже пора. К слову, в следующем году запланировали предоставить не менее 580 квартир для детей-сирот, из которых около 100 – социальные выплаты на покупку жилья.

В связи с внедрением новой меры поддержки, в крае также внесли поправки в закон Хабаровского края «О мерах социальной поддержки детей-сирот». Законопроект на согласовании в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU