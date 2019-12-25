2019-12-25T12:34:16+03:00
Происшествия

У хабаровчанки украли шубу, которую она отказалась продавать

Пропажу хозяйка обнаружила утром после застолья
Александр ШТААЛЬ
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У хабаровчанки украли шубу, которую она отказалась продаватьУ хабаровчанки украли шубу, которую она отказалась продаватьФото: Олег ЗОЛОТО
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У хабаровчанки украли норковую шубу. Пропажу женщина обнаружила, когда проснулась после застолья. Она обратилась в полицию и попросила разобраться, в чем же дело. Правоохранители выяснили, что к происшествию причастна гостья заявительницы.

- По предварительной информации, приятельница, уходя из квартиры пострадавшей, прихватила с собой еще и норковую шубу. Изделие она положила в пакет и скрылась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Гостью задержали, время спустя она во всем созналась. Женщина объяснила, что хотела выкупить шубу у знакомой, но та не продавала. Тогда она решилась на крайние меры и выкрала ее. Правоохранители изъяли меховое изделие, в котором она пришла на работу, и вернули его законной владелице. В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока она находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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