2019-12-25T12:31:57+03:00
Общество

У автолюбителей в Хабаровске «пропадает» до 30 машин в день

Машины увозят на эвакуаторе в основном из-под знака «Парковка запрещена»
Александр ШТААЛЬ
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У автолюбителей в Хабаровске «пропадает» до 30 машин в деньУ автолюбителей в Хабаровске «пропадает» до 30 машин в деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске у автолюбителей «пропадает» до 30 машин в день. Речь идет о транспорте, который сотрудники ГИБДД отправляют на арестплощадки. Практика показывает, что владельцы зачастую просто игнорируют знаки «Парковка запрещена». Больше всего машин нарушителей в Центральном районе, вблизи магазинов и супермаркетов.

Автомобили оставляют вдоль обочин по улицам Фрунзе, Дзержинского, Пушкина, Волочаевской, выстраивают их в три ряда. Для проезда остается лишь узкая колея для проезда. Между тем, спецтранспорту, а именно мусоровозам и пожарным машинам, приходится проталкиваться через ряды автомобилей, хаотично припаркованных под запрещающими знаками.

- В преддверии праздников в краевую столицу за подарками и на различные мероприятия приезжают жители близлежащих населенных пунктов. В центре Хабаровска, особенно в часы пик, яблоку негде упасть. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения правоохранителям приходится вывозить машины на эвакуаторе. В основном на арестплощадки отправляют автомобили, стоящие под знаками «Парковка запрещена», - рассказал Дмитрий Панащатенко, заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Напомним, штраф за парковку под знаком составляет полторы тысячи рублей, за работу эвакуатора придется заплатить три тысячи рублей, за услуги штрафстоянки из расчета 30 рублей час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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