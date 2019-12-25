У автолюбителей в Хабаровске «пропадает» до 30 машин в день
В Хабаровске у автолюбителей «пропадает» до 30 машин в день. Речь идет о транспорте, который сотрудники ГИБДД отправляют на арестплощадки. Практика показывает, что владельцы зачастую просто игнорируют знаки «Парковка запрещена». Больше всего машин нарушителей в Центральном районе, вблизи магазинов и супермаркетов.
Автомобили оставляют вдоль обочин по улицам Фрунзе, Дзержинского, Пушкина, Волочаевской, выстраивают их в три ряда. Для проезда остается лишь узкая колея для проезда. Между тем, спецтранспорту, а именно мусоровозам и пожарным машинам, приходится проталкиваться через ряды автомобилей, хаотично припаркованных под запрещающими знаками.
- В преддверии праздников в краевую столицу за подарками и на различные мероприятия приезжают жители близлежащих населенных пунктов. В центре Хабаровска, особенно в часы пик, яблоку негде упасть. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения правоохранителям приходится вывозить машины на эвакуаторе. В основном на арестплощадки отправляют автомобили, стоящие под знаками «Парковка запрещена», - рассказал Дмитрий Панащатенко, заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.
Напомним, штраф за парковку под знаком составляет полторы тысячи рублей, за работу эвакуатора придется заплатить три тысячи рублей, за услуги штрафстоянки из расчета 30 рублей час.
ИСТОЧНИК KP.RU