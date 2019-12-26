2019-12-26T04:55:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае нашли четыре трупа кабанов, болевших африканской чумой

Туши обнаружили в Бикинском районе в период с 20 по 23 декабря 2019 года
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае нашли четыре трупа кабанов, болевших африканской чумойВ Хабаровском крае нашли четыре трупа кабанов, болевших африканской чумойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Бикинском районе в период с 20 по 23 декабря 2019 года обнаружили четыре туши диких кабанов. По предварительной информации, павшие животные были носителями вируса африканской чумы свиней. Этот факт подтвердили результаты лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что 18 декабря 2019 года у одного дикого кабана на территории охотничьих угодий общественной организации «Бикинское районное общество охотников и рыболовов» также обнаружили заболевание. Животное находилось в семи километрах от села Покровка Бикинского района Хабаровского края.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, на сегодняшний день продолжается работа, направленная на предупреждение заноса и распространение вируса АЧС на территории региона. Ранее уже ввели запрет на все виды охоты на территории Бикинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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