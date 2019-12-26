СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-26T06:23:07+03:00

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В глубинке Хабаровского края появились точки доступа Wi-Fi. Беспроводной интернет добрался в 56 населенных пунктов в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Цель этой работы – сокращение разрыва между цифровыми возможностями в городской и сельской местности. Напомним, проект реализуют в 2016 года. За это время в 15 районах края построено почти 500 километров оптических линий связи.

- Связью обеспечат села и поселки, где проживают от 250 до 500 человек. Теперь бесплатно пользоваться интернетом и получать современные онлайн-услуги могут около 18 тысяч жителей региона, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, воспользоваться беспроводным интернетом пользователи могут после авторизации, а именно через SMS или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU