«На деньгах порча»: у пенсионерки в Хабаровске выманили сбережения под видом очищения

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-26T08:12:31+03:00

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В Хабаровске к полицейским за помощью обратилась 74-летняя горожанка. Женщина рассказала, что стала жертвой лжецелительницы. С ее слов, по пути из магазина домой на улице к горожанке подошла незнакомка. Она спросила, где находится аптека. Потом завязался недолгий разговор.

- Во время беседы прохожая смогла умело внушить заявительнице мысль, что на деньгах, которые у нее имеются, порча. Она предложила провести ритуальный обряд очищения, для этого надо было принести лжецелительнице из дома все деньги. При этом мошенница пообещала вернуть всю сумму позднее. У пенсионерки фигурантка забрала 326 тысяч рублей и скрылась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

По данному факту уже возбудили и расследуют уголовно дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские принимают меры к задержанию злоумышленницы.

ИСТОЧНИК KP.RU