После пожара в частном доме в Хабаровске нашли бездыханное тело

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-26T11:15:09+03:00

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В Хабаровске рано утром 26 декабря пожарные отправились на улицу Совхозную. Здесь горел частный двухэтажный деревянный дом. По предварительной информации, в доме проживали несколько постояльцев. Рядом с пристройкой располагалась котельная, в ней была комната, где жил растопник. Именно в этой комнате и произошел пожар.

- До прибытия огнеборцев из дома на улицу самостоятельно вышли пять человек. Пламя пожарные потушили. От огня пострадало помещение в котельной и чердачное перекрытие дома. Сама котельная не пострадала, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При осмотре места происшествия пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни, его личность устанавливают. Сотрудники Госпожнадзора выясняют причины возгорания, разбираются, кто виноват в случившемся. Также проведут проверку сотрудники следственного управления СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU