2019-12-26T11:15:09+03:00
Общество

После пожара в частном доме в Хабаровске нашли бездыханное тело

Происшествие случилось рано утром 26 декабря
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
После пожара в частном доме в Хабаровске нашли бездыханное телоПосле пожара в частном доме в Хабаровске нашли бездыханное телоФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

В Хабаровске рано утром 26 декабря пожарные отправились на улицу Совхозную. Здесь горел частный двухэтажный деревянный дом. По предварительной информации, в доме проживали несколько постояльцев. Рядом с пристройкой располагалась котельная, в ней была комната, где жил растопник. Именно в этой комнате и произошел пожар.

- До прибытия огнеборцев из дома на улицу самостоятельно вышли пять человек. Пламя пожарные потушили. От огня пострадало помещение в котельной и чердачное перекрытие дома. Сама котельная не пострадала, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При осмотре места происшествия пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни, его личность устанавливают. Сотрудники Госпожнадзора выясняют причины возгорания, разбираются, кто виноват в случившемся. Также проведут проверку сотрудники следственного управления СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24