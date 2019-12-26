Дед Мороз и Снегурочка из ГИБДД навестили сбитую на «зебре» девочку в Хабаровске
В Хабаровске сотрудники ГИБДД навестили несовершеннолетних, которые невольно стали пострадавшими в дорожных авариях в 2019 году. Правоохранители сменили форму на костюмы сказочных героев и отправились по адресам. Правда, в этот раз они пошли не в медицинские учреждения, а домой к пешеходам.
- Одна из несовершеннолетних, к которой наведались Дед Мороз и Снегурочка из ГИБДД, тринадцатилетняя девочка. Она живет в Индустриальном районе дальневосточной столицы. Школьница в декабре 2019 года на улице Краснореченской переходила дорогу по пешеходному переходу и угодила под колеса автобуса, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Подростка с множественными травмами доставили в больницу, лечение прошло в стационаре. После выписки сотрудники полиции навестили ребенка. Увидев сказочных героев, девочка застеснялась и прижалась к маме. Когда появилась Снегурочка и подарила подарок, девочка слегка раскрепостилась и рассказала Деду Морозу, как проведет новогодние праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU