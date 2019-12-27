В Хабаровском крае торговцев снюсом привлекут к уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 03:27 2019-12-27T04:31:46+03:00

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В Хабаровском крае собираются проверять торговцев на предмет реализации снюса. Работу проведут в рамках исполнения поручения председателя правительства России. Напомним, некурительную никотинсодержащую продукцию отнесли к пищевой. Она представляет опасность, что доказано путем лабораторных исследований, для здоровья и жизни людей. Поэтому продавать ее оптом и в розницу запрещено.

- В территориальные органы Роспотребнадзора направили приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования этого документа заключаются в организации различных проверок с целью прекратить продажи такой продукции, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В случаях выявления фактов торговли снюсом по закону специалисты должны передать материалы в правоохранительные органы. Представители закона в свою очередь должны решить вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU