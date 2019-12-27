2019-12-27T04:23:48+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае осудили дельца, обогатившегося на особенностях банкоматов

Парень причастен к 25 эпизодам
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае осудили дельца, обогатившегося на особенностях банкоматовВ Хабаровском крае осудили дельца, обогатившегося на особенностях банкоматовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае осудили парня, который незаконно обогащался на особенностях банкоматов. Из материалов дела следует, что 24-летний уроженец Николаевска-на-Амуре «работал» в разных районах Хабаровска.

- Преимущественно осужденный орудовал в крупных торговых центрах и магазинах. Он начинал какую-нибудь операцию с помощью банкомата, оставлял ее на этапе оплаты. Следующий клиент вставлял карту и с нее списывались деньги. На данный момент этот алгоритм банки уже откорректировали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда деньги поступали фигуранту, он перечислял их на номера сотовых телефонов, обналичивал при помощи зарегистрированной на свое имя банковской карты. Средства парень тратил на спортивных интернет-тотализаторах. На его счету 25 эпизодов, ущерб от его действий оценили в 90 тысяч рублей.

Парня признали виновным в краже. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет условно. Кроме того, он обязан выплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае построят комплекс для перевалки газа из Восточной Сибири в страны Азии
«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людей
Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет-банке и мобильном банке
В Хабаровском крае помогли 60-ти бездомным восстановить документы
В Хабаровском крае осудили дельца, обогатившегося на особенностях банкоматов
Ледяная «Любовь» стала лучшим изваянием на конкурсе «Амурский хрусталь-2019» в Хабаровске
В Хабаровском крае торговцев снюсом привлекут к уголовной ответственности
В «Школе молодой семьи» в Хабаровске проведут новые семинары
Индустриальный район Хабаровска лидирует по количеству новогодних елок во дворах
В Биробиджане 31 декабря на площади имени Ленина пройдет новогоднее представление
Погода в Хабаровске на 27 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков
Мэр Хабаровска ответил отрицательно на просьбу жителей Красной речки об автобусном сообщении
Владимир Путин назначил нового заместителя в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
Дед Мороз и Снегурочка из ГИБДД навестили сбитую на «зебре» девочку в Хабаровске
Спецпредставитель правительства КНР осмотрел индустриальный парк «Авангард» в Хабаровске
В Хабаровской семинарии для мирян организовали спецкурсы
После пожара в частном доме в Хабаровске нашли бездыханное тело
В Хабаровском крае продолжают собирать деньги на памятник Геннадию Невельскому
«На деньгах порча»: у пенсионерки в Хабаровске выманили сбережения под видом очищения
В Хабаровске два пассажира и две машины пострадали из-за ошибки водителя
В Комсомольске запустят новое высокотехнологичное производство
В ЕАО загорелся частный дом в поселке Николаевка