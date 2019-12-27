В Хабаровском крае осудили дельца, обогатившегося на особенностях банкоматов

СЕГОДНЯ 04:23 2019-12-27T04:23:48+03:00

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В Хабаровском крае осудили парня, который незаконно обогащался на особенностях банкоматов. Из материалов дела следует, что 24-летний уроженец Николаевска-на-Амуре «работал» в разных районах Хабаровска.

- Преимущественно осужденный орудовал в крупных торговых центрах и магазинах. Он начинал какую-нибудь операцию с помощью банкомата, оставлял ее на этапе оплаты. Следующий клиент вставлял карту и с нее списывались деньги. На данный момент этот алгоритм банки уже откорректировали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда деньги поступали фигуранту, он перечислял их на номера сотовых телефонов, обналичивал при помощи зарегистрированной на свое имя банковской карты. Средства парень тратил на спортивных интернет-тотализаторах. На его счету 25 эпизодов, ущерб от его действий оценили в 90 тысяч рублей.

Парня признали виновным в краже. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет условно. Кроме того, он обязан выплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU