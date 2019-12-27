В Хабаровском крае помогли 60-ти бездомным восстановить документы

СЕГОДНЯ 04:51 2019-12-27T04:51:28+03:00

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В Хабаровском крае в связи с наступлением холодов продолжается работа по оказанию помощи бездомным. В частности в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по вечерам проводятся рейды по местам их массового скопления. Людям предлагают ночлег и горячее питание.

- За последние полтора месяца за помощью обратились 264 человека из числа бездомных. Больше половины из них обеспечены теплой одежной и обувью, 60-ти гражданам помогли восстановить документы, 39-ти предоставили временное жилье, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

К слову, только за прошлую неделю удалось накормить около 350 человек. В Комсомольском-на-Амуре комплексном центре социального обслуживания населения совместно с благотворительной организацией «Возрождение» горячее питание раздают по средам и пятницам с 12:00. Помощь оказывают и в ХКОО «Милосердие» в Хабаровске – во вторник, четверг, суббота и воскресенье для бездомных организуют питание в двух районах города. Первый пункт находится на пересечении Гражданского переулка и улицы Пионерской, рядом со строящимся зданием Блюхера 8а/1, еду раздают с 12:30. Второй пункт расположен на улице Ухтомского, около виадука, начало работы в 14:00.

В министерстве социальной защиты населения края работает «горячая линия» по вопросам оказания социальной помощи: (4212) 30-87-42 (в рабочее время).

ИСТОЧНИК KP.RU