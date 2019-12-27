2019-12-27T11:16:50+03:00
Общество

Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки в доходах

Правоохранители неправильно указали данные о поступивших в 2018 году деньгах
Александр ШТААЛЬ
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Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки в доходахПолицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки в доходахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки, которые они допустили, отчитываясь о своих доходах. Намеренно это было сделано или случайно, вопрос второй. Проверку провели в рамках соблюдения действующего законодательством о государственной службе и в сфере противодействия коррупции обязанностей должностными лицами.

- Во время проверки выяснили, что некоторые сотрудники указали в декларациях о доходах недостоверную информацию за 2018 год. Речь идет о полученных в этом периоде деньгах, содержимом банковских счетов, принадлежащем или используемом имуществе, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Чтобы устранить нарушение, прокурор внес представление начальнику линейного отдела полиции. По результатам рассмотрения акта реагирования, четырех сотрудников транспортной полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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