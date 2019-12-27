Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки в доходах
Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки, которые они допустили, отчитываясь о своих доходах. Намеренно это было сделано или случайно, вопрос второй. Проверку провели в рамках соблюдения действующего законодательством о государственной службе и в сфере противодействия коррупции обязанностей должностными лицами.
- Во время проверки выяснили, что некоторые сотрудники указали в декларациях о доходах недостоверную информацию за 2018 год. Речь идет о полученных в этом периоде деньгах, содержимом банковских счетов, принадлежащем или используемом имуществе, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Чтобы устранить нарушение, прокурор внес представление начальнику линейного отдела полиции. По результатам рассмотрения акта реагирования, четырех сотрудников транспортной полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU