СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-27T11:16:50+03:00

Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки в доходах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители неправильно указали данные о поступивших в 2018 году деньгах

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Полицейских в Хабаровском крае наказали за ошибки, которые они допустили, отчитываясь о своих доходах. Намеренно это было сделано или случайно, вопрос второй. Проверку провели в рамках соблюдения действующего законодательством о государственной службе и в сфере противодействия коррупции обязанностей должностными лицами.

- Во время проверки выяснили, что некоторые сотрудники указали в декларациях о доходах недостоверную информацию за 2018 год. Речь идет о полученных в этом периоде деньгах, содержимом банковских счетов, принадлежащем или используемом имуществе, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Чтобы устранить нарушение, прокурор внес представление начальнику линейного отдела полиции. По результатам рассмотрения акта реагирования, четырех сотрудников транспортной полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU