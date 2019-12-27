СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-27T09:42:17+03:00

В Хабаровском крае любители подледного лова не заметили, как рядом умирал пожилой рыбак Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Накануне, 26 декабря стало известно о несчастном случае, который случился в Нанайском районе. По предварительной информации, пожилой рыбак вместе с другими единомышленниками занимался подледной ловлей в районе села Троицкое. Мужчине стало плохо. Причем сидящие на удаленности друг от друга и обосновавшиеся в снежных загородках другие рыбаки не заметили неладное со своим «соседом».

- Рыбак был без сознания, когда его обнаружили инспекторы ГИМС МЧС России в 800 метрах от берега. Предположили, что с ним произошел сердечный приступ. Пострадавшего оперативно эвакуировали со льда и доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, у мужчины 1945 года рождения произошел инсульт. Несмотря на усилия врачей в медицинском учреждении пожилой рыбак скончался.

Любителей рыбалки в крае убедительно просят - перед тем, как отправиться на реку, озеро или морское побережье, нужно оценивать свое физическое состояние, имеющиеся заболевания. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами личной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU