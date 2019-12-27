В Хабаровске поджигатель машины попал кадр в момент преступления

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-27T11:00:30+03:00

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В одну из социальных сетей попало видео, на котором запечатлен момент поджога машины. Ранее сообщалось о происшествии, которое случилось в ночь на 25 декабря на улице Малиновского. Машина Toyota Mark II была припаркована под окнами жилого дома. Видимо, кому-то из жильцов не хотелось мириться с автохамством, поэтому решили действовать решительно.

На кадрах видно, как человек подходит к машине, поливает ее чем-то, потом вспышка - машина горит. На тушение этого возгорания выезжали пожарные. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пламя удалось ликвидировать. Во время происшествия никто не пострадал.

Отметим, что в комментариях к публикации мало кто из пользователей соцсети сочувствовал пострадавшему автовладельцу. Мало того, нашлись недоброжелатели, которые поддерживали поджигателя.

dtpkhv27 Поджигатель машины попал кадр в момент преступления в Хабаровске

ИСТОЧНИК KP.RU