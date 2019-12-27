В Хабаровске поджигатель машины попал кадр в момент преступления
В одну из социальных сетей попало видео, на котором запечатлен момент поджога машины. Ранее сообщалось о происшествии, которое случилось в ночь на 25 декабря на улице Малиновского. Машина Toyota Mark II была припаркована под окнами жилого дома. Видимо, кому-то из жильцов не хотелось мириться с автохамством, поэтому решили действовать решительно.
На кадрах видно, как человек подходит к машине, поливает ее чем-то, потом вспышка - машина горит. На тушение этого возгорания выезжали пожарные. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пламя удалось ликвидировать. Во время происшествия никто не пострадал.
Отметим, что в комментариях к публикации мало кто из пользователей соцсети сочувствовал пострадавшему автовладельцу. Мало того, нашлись недоброжелатели, которые поддерживали поджигателя.
ИСТОЧНИК KP.RU