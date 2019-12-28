В поликлинике Хабаровска двухлетний малыш упал с лестницы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-28T09:11:03+03:00

Пострадавшего увезли на скорой в больницу, где больше возможностей для обследования Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Ребенка на «скорой» увезли в больницу, где провели полное обследование и убедились, что серьезных травм нет

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В этот четверг, в поликлинике №15 Хабаровска произошел несчастный случай. Женщина с двумя двухлетними детьми спускалась по лестнице и не уследила за одним из сыновей. Малыш упал с лестничного марша между вторым и третьим этажами, сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Врачи-педиатры поликлиники сразу оказали ребенку первую помощь, вызвали «скорую» - нужно было доставить малыша в краевую клиническую больницу №2 для детального осмотра. В течение десяти минут карета скорой помощи была на месте.

- В краевой клинической больнице №2 пострадавшего осмотрели врачи – хирург, травматолог, нейрохирург. Было проведено полное обследование – компьютерная томография. Серьезных травм не обнаружено, - прокомментировали в минздраве края. – Состояние малыша стабильное, удовлетворительное. Ребенок с мамой были госпитализированы для наблюдения.

В министерстве напомнили, что лестницы – то место, где нужно быть особенно внимательными и осторожными. Особенно они могут быть опасны для детей и пожилых людей. А если падение, даже с небольшой высоты, все же произошло, то нельзя оставлять его без внимания, Лучше перестраховаться и пройти врачебное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU