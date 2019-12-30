Из Хабаровского края выдворили 18 граждан Узбекистана

СЕГОДНЯ 02:30 2019-12-30T06:15:08+03:00

Нарушители работали в регионе, не продлив официально срок нахождения на российской территории

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Из Хабаровского края на родину выдворили 18 граждан Узбекистана. Причина тому – нарушения миграционного законодательства России. По предварительной информации, иностранцы приехали в Россию на заработки. Однако приезжие вовремя не продлили разрешенный срок нахождения на территории Хабаровского края, при этом продолжали работать неофициально, зарабатывать деньги.

- Нарушителей до момента выдворения из России поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. Там они и дожидались отправки на родину, - прокомментировали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В рамках исполнения судебного решения судебные приставы доставили задержанных иностранцев к пункту пропуска через границу Российской Федерации и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU