2019-12-30T06:56:42+03:00
Спорт

На север Хабаровского края к Новому году привезли спортсооружения для площадки ГТО

Такой подарок жителям Николаевска-на-амуре сделали в рамках программы «Спорт – норма жизни»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На север Хабаровского края к Новому году привезли спортсооружения для площадки ГТО ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального районаНа север Хабаровского края к Новому году привезли спортсооружения для площадки ГТО ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального района
Изменить размер текста:

На север Хабаровского края привезли спортивной оборудование, которое необходимо для обустройства площадки «Готов к труду и обороне». Такой своеобразный предновогодний подарок жителям Николаевска -на- Амуре сделали в рамках национальной программы «Спорт – норма жизни».

Как сообщили в городской администрации, спортивные сооружения установят около средней общеобразовательной школы №1. Также в микрорайоне появится спортивная площадка на свежем воздухе, оснащенная уличными тренажерами, заниматься на которых сможет любой желающий.

Местные жители с энтузиазмом разгрузили машину, на которой привезли комплектующие спортивного оборудования. Теперь останется только собрать доставленные тренажеры, установить их, и горожане смогут смело вводить новую норму в свою жизнь, заниматься активно спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае к юбилею поселка Литовко купили УАЗ
Анонимные минеры переключились на больницу, интернат и Центр СПИД в Биробиджане
Российская Федерация стала собственником древних петроглифов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае за порядком на праздниках присмотрят больше полутора тысяч полицейских
На север Хабаровского края к Новому году привезли спортсооружения для площадки ГТО
Пациентов в Хабаровском крае просят с пониманием отнестись к сбоям в работе больниц
Губернатор Хабаровского края поздравил детей из села Соколовка с Новым годом
Пациентку из Ванино доставили в Хабаровск бортом санавиации
Неизвестные перед Новым годом сообщили об опасности в детсадах Биробиджана
В Комсомольске эвакуировали детей из детских садов после сообщений о минировании
В селе Казакевичево Хабаровского района построили ФАП с квартирой для медработника
Пассажиры экстремально прокатились перед праздником из Хабаровска в Советскую Гавань
«В хлам»: в Хабаровске от иномарки, врезавшейся в фонарь, осталась груда металлолома
Осужденные в ЕАО сдали экзамены по швейному делу
Из Хабаровского края выдворили 18 граждан Узбекистана
Верующие в Хабаровском крае помолятся за прошедший год
Погода в Хабаровске на 30 декабря 2019 года: днем до -14, небольшой снег
Биробиджанцев напоят кофе и накормят булочками на площади Ленина
Вечер субботы 28 декабря жильцам многоэтажки в Хабаровске испортил горящий мусор
Основателя «Пяти звезд» в Хабаровске отправили в СИЗО на два месяца
Хабаровск войдет в режим повышенной готовности перед Новым годом
На грандиозной выставке в Комсомольске показывают «живые» картины Ван Гога
В Биробиджане 31 декабря ограничат проезд по проспекту 60-летия СССР
Экс-начальника из МЧС осудят за взятки и мошенничество в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 29 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков