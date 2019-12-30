СЕГОДНЯ 06:56 2019-12-30T06:56:42+03:00

На север Хабаровского края к Новому году привезли спортсооружения для площадки ГТО ФОТО: Официальный сайт администрации Николаевского муниципального района

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На север Хабаровского края привезли спортивной оборудование, которое необходимо для обустройства площадки «Готов к труду и обороне». Такой своеобразный предновогодний подарок жителям Николаевска -на- Амуре сделали в рамках национальной программы «Спорт – норма жизни».

Как сообщили в городской администрации, спортивные сооружения установят около средней общеобразовательной школы №1. Также в микрорайоне появится спортивная площадка на свежем воздухе, оснащенная уличными тренажерами, заниматься на которых сможет любой желающий.

Местные жители с энтузиазмом разгрузили машину, на которой привезли комплектующие спортивного оборудования. Теперь останется только собрать доставленные тренажеры, установить их, и горожане смогут смело вводить новую норму в свою жизнь, заниматься активно спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU