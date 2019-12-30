2019-12-30T10:58:12+03:00
Общество

В Хабаровском крае к юбилею поселка Литовко купили УАЗ

Ключи от нового автомобиля глава Амурского района вручил представителям администрации Литовского сельского поселения
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае к юбилею поселка Литовко купили УАЗ ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального районаВ Хабаровском крае к юбилею поселка Литовко купили УАЗ ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального района
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В Хабаровском крае к юбилею поселка Литовко купили УАЗ-39099. Напомним, что со дня основания населенного пункта уже прошло 80 лет. Ключи от нового автомобиля глава Амурского района Павел Боровлев вручил представителям администрации Литовского сельского поселения 26 декабря 2019 года.

- Машина нужна для передвижения между отдаленными населенными пунктами. К слову, самое удаленное поселение Амурского района, в состав которого входят 10 населенных пунктов, самый ближний от поселка Литовко – это село Украинка, оно расположено на расстоянии 5,5 километра, самый отдаленный пункт - п.ст. Джармен, расположенный на расстоянии 89 километров, - рассказали в администрации Амурского района.

До некоторых населенных пунктов на автомобиле можно добраться только зимой. Купленная машина - повышенной проходимости. С ее помощью можно будет перевозить до пяти пассажиров, которые будут в тепле и комфорте перемещаться как по самому поселку, так и без проблем добираться в отдаленные населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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