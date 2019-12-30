Анонимные минеры переключились на больницу, интернат и Центр СПИД в Биробиджане

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-30T08:22:31+03:00

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В Биробиджане анонимные минеры сообщили о взрывных устройствах, заложенных в детской больнице, психоневрологическом интернате, физдиспансере и Центре по борьбе со СПИД. Ранее стало известно об эвакуации детей из «заминированных» детских садов. В числе последних дошкольные учреждения №№16, 21, 24, 37, 44 и 48.

- Взрывотехники и кинологи уже осматривают детские сады областной столицы. Также работы проведут в детской больнице, психоневрологическом интернате, физдиспансере, центре по борьбе со СПИД. Во все эти учреждения поступили сообщения о минировании зданий на электронную почту, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, ранее жителей Хабаровского края просили с пониманием отнестись к перебоям в работе больниц. Неудобства могут возникнуть в связи с сообщениями, которые неизвестные продолжают рассылать на электронные адреса учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU