Юных хоккеистов из Хабаровского края признали лучшими в Европе

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-30T10:54:10+03:00

За победу команда из поселка Ванино боролась с игроками из Чехии, Словакии, Германии, Белоруссии и Литвы

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Хоккейная команда из поселка Ванино победила на международном турнире, участниками которого были спортсмены 2009 года рождения. Соревнования прошли в Праге с 27 по 29 декабря. Кроме команды «Трансбункер» за победу на соревнованиях боролись хоккеисты из Чехии, Словакии, Германии, Белоруссии и Литвы.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, команда «Трансбункер» не проиграла на турнире ни одного матча. Также ребята обыграли хоккеистов из Литвы со счетом 6:0, из Германии – 11:0, из Чехии – 8:2, из Словакии – 6:1. Отличились дальневосточники и в полуфинале. Они со счетом 4:1 выиграли у команды Словацкой хоккейной академии, а в финале разгромили хоккеистов из Белоруссии со счетом 6:1.

Напомним, команда из Ванино также стала победителем турнира «Золотая шайба» и всероссийских соревнований «Кубок Добрый лед». В копилке спортивных достижений ребят бронзовая медаль на международном турнире в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU