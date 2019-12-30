СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-30T10:53:15+03:00

В Хабаровске в девятиэтажке при ночном пожаре погиб парень Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске в ночь с 29 на 30 декабря случился пожар в девятиэтажном жилом доме. Здание находится на улице Полярной. На место происшествия отправились пожарные расчеты. Прибывшие к многоэтажке специалисты выяснили, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи, а в подъезде было сильное задымление.

- Огнеборцы эвакуировали из здания 10 человек, из них трое детей. Пламя вскоре потушили. Огонь успел повредить 15 квадратных метров жилой площади. При пожаре погиб молодой человек 1993 года рождения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и виновного в этом происшествии. Специалисты, в том числе и представители следственных органов, проводят проверку, опрос граждан, сбор необходимых материалов для проведения пожарно-технической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU