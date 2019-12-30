В ЕАО законно ограничили продажу снюса детям

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-30T10:50:26+03:00

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В Еврейской автономии приняли закон, ограничивающий продажу снюса детям. Теперь детям до 18 лет нельзя продавать любые изделия, содержащие никотин, например, снюсы, которые могут быть как табачными, так и бестабачными.

- К сожалению, несовершеннолетние воспринимают опасные «конфеты» как что-то модное. Тем более что они доступны по цене. В итоге увлечение никотиновыми смесями стало в стране массовым явлением, которое дошло до ЕАО, - комментирует Вячеслав Целищев, председатель правового комитета Заксобрания. - Поэтому в регионе не стали дожидаться, когда появятся федеральные акты, регулирующие эту сферу, и приняли специальный областной закон.

Отметим, что торговцев, нарушивших закон, ждут непомерно большие штрафы за продажу опасных «конфет» несовершеннолетним. Раньше наказание оценивалось в суммы три-пять тысяч рублей для граждан, 10-20 тысяч рублей для должностных лиц и 30-50 тысяч рублей для организаций. Теперь административная ответственность предусмотрена за продажу любых изделий, содержащих никотин, а минимальные и максимальные размеры штрафов для должностных лиц возросли до 40-50 тысяч рублей, юридических - сразу в 10 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU