2019-12-30T11:27:07+03:00
Общество

Пассажирам поезда «Владивосток-Москва» устроили музыкальную паузу в Хабаровском крае

На станции «Вяземская» это был не первый флешмоб
Александр ШТААЛЬ
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Пассажирам поезда «Владивосток-Москва» устроили музыкальную паузу в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Вяземского муниципального районаПассажирам поезда «Владивосток-Москва» устроили музыкальную паузу в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Вяземского муниципального района
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На станции «Вяземская» в Хабаровском крае прошла акция креативная акция. Ее организовали работники вяземского железнодорожного вокзала вместе с сотрудниками районной библиотеки и участницами городского клуба здоровья «Энергия движения». Так, пассажиров скорого поезда «Владивосток-Москва» встречали Дед Мороз со Снегурочкой, а участницы клуба здоровья водили веселый хоровод.

- Стоянка была 15 минут, это время было настоящей музыкальной паузой с песнями, танцами, улыбками и предновогодним настроением. Одна из пассажирок прониклась гостеприимством: «Какие вы молодцы в Вяземском, спасибо за то, что дарите такую радость пассажирам!» Ее мнение поддерживали и другие участники творческого мероприятия, и дружно благодарили организаторов, - рассказали в пресс-службе администрации Вяземского района.

К слову, пассажиров поздравляла лично начальник вокзала станции Вяземская Лилия Лынова. Это не первый творческий флешмоб железнодорожников, который они устраивают на станции. Впервые представление для пассажиров проезжающих поездов здесь организовали в августе, к профессиональному празднику работников железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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