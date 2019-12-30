2019-12-30T12:08:49+03:00
Общество

Хабаровские школьники ушли на зимние каникулы

Для ребят организовали работу пришкольных площадок
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские школьники ушли на зимние каникулыХабаровские школьники ушли на зимние каникулыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске школьники ушли на зимние каникулы. Отдых ребят будет длиться две недели. На это время для них организовали работу пришкольных площадок, которые будут функционировать на базе 56 учреждений образования.

- На площадках принимают детей уже сегодня, 30 декабря 2019 года. Также они будут работать 9, 10, 11 января 2020 года. Их смогут посетить более одной тысячи 200 ребят, из которых 521 ребенок из малоимущих семей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Работать пришкольные площадки будут с 8:30 до 14:30. Стоимость путевки на пять дней с двухразовым питанием составит одна тысяча 426 рублей 90 копеек, из них одна тысяча 51 рубль 90 копеек – это родительская плата, а 375 рублей – это муниципальный бюджет. Детям из малоимущих семей путевку оплатят из средств краевого бюджета.

Напомним, также на каникулах для ребят всех возрастов организуют различные новогодние елки, праздники, представления и спектакли и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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