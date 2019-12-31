Ростислав Гольдштейн поздравил с Новым годом и Рождеством жителей ЕАО

СЕГОДНЯ 02:36 2019-12-31T05:23:52+03:00

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Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Еврейской автономии, и Любовь Павлова, председатель Законодательного Собрания ЕАО, поздравили жителей региона. Обращение к местному населению традиционно начиналось со слов «Примите наши самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!»

Представители власти упомянули, что общие достижения дают все основания уверенно смотреть вперед, строить дальнейшие планы и развиваться. Они пожелали, чтобы в 2020 году у каждого настали перемены к лучшему, а в семьях пусть царит взаимопонимание, поддержка и благополучие.

- Новый год и Рождество - это самые любимые всеми поколениями праздники, время ожидания чуда и светлых надежд. Счастья, здоровья и уверенности вам в завтрашнем дне! С Новым 2020 годом! С Рождеством! – сказал в поздравительной речи Ростислав Гольдштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU