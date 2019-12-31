В Комсомольске в 2019 году расселили пять аварийных домов

СЕГОДНЯ 05:57 2019-12-31T05:57:14+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре расселили пять аварийных домов. В новые квартиры переехала 51 семья, в составе 141 человека. Кроме того, в администрации города объявили 36 аукционов по закупке жилых помещений, необходимых для переселения горожан из аварийных домов. Из них 22 прошли успешно, 14 не состоялись в связи с отсутствием заявок. Процедуру повторно проведут в 2020 году.

- Расселение проводят в рамках региональной адресной программы Хабаровского края. В нее включили 16 домов, расположенных на улицах Щорса, 146, Квартальная, 45, 46, 48/2 и 54, Ленинградская 99/2, Жуковского,56/2, Пионерская, 40, 42, 42/2, 44 и 46, Комсомольская, 18, Летчиков, 4, 10/2 и 12. Эти дома признали аварийными в установленном порядке с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В планах на 2020 год расселить дома, расположенные на улицах Квартальной, 46, Пионерская, 40, 44 и 46. Отметим также, что по состоянию на 23 декабря 2019 года в городе Юности аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов насчитали 32.

ИСТОЧНИК KP.RU