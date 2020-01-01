1 Янв. 2020 2020-01-01T03:56:06+03:00

В новогоднюю ночь в Хабаровске загорелся бывший Дом офицеров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В ночь на 1 января 2020 года в Хабаровске загорелся бывший Дом офицеров 1938 года постройки. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 3:30. По повышенному номеру огнеборцы отправились на улицу Ульяновскую. Двухэтажное здание эксплуатировалось частично, несколько помещений занимает центр по работе с населением, остальное не используется. Охранник увидел начало пожара в крыле, где находился бывший кинозал.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что горит крыша. Пожару присвоили повышенный номер сложности. На месте создали несколько боевых участков, работы по тушению огня велись как с земли, так и с применением пожарных автолестниц, - прокомментировали в пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тушить пожар было сложно из-за низких температур, сильных порывов ветра и старых деревянных конструкций здания. Справиться с огнем удалось в 6:43. Во время происшествия никто не пострадал.

Утром 1 января огнеборцы продолжали проливать очаги огня, помогали в разборе конструкций спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Причины возгорания установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/752846" frameborder="0"></iframe> В новогоднюю ночь в Хабаровске загорелся бывший Дом офицеров.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU