Загадочное явление природы испортило жилые дома на севере Хабаровского края

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:38:46+03:00

От нагонной волны пострадали 15 домов, в которых живут 30 человек

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В Охотском районе Хабаровского края 15 домов оказались подтопленными нагонной волной. Это явление одни называют загадочным, другие объясняют его наводнением, вызываемым ветровым нагоном воды. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сегодня, 1 января, в 16:00.

- По предварительной информации, в подтопленных домах живут 30 человек. Всего в поселке Морском 130 человек жителей. На месте происшествия уже организовали работы по ликвидации последствий подтопления жилых домов, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент из поселка Охотский направили КАМАЗ-вахтовку и бульдозер. Они понадобятся для уточнения обстановки и оказания помощи населению, также их смогут использовать в случае эвакуации местных жителей. В настоящее время проводят заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Охотского района. Пострадавших переселят в пункт временного на базе детского дома №36, вместимостью до 300 человек.

В результате природного явления погибших, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU