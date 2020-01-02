2020-01-02T11:45:04+03:00
Происшествия

Семь человек эвакуировали из многоквартирного дома во время пожара в Комсомольске

Хозяйку квартиры, в которой началось возгорание, экстренно госпитализировали.
Евгения МОЛОТОВА
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Хозяйку квартиры, в которой началось возгорание, экстренно госпитализировали.Хозяйку квартиры, в которой началось возгорание, экстренно госпитализировали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного пожарно-спасательной службы города рано утром 1 января. Звонивший, сообщил о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов на проспекте Первостроителей виден густой дым.

К моменту прибытия пожарных расчетов к месту вызова, возгорание перешло в активную фазу. Пламя вырывалось из окна одной из квартир на третьем этаже. Специалисты оперативно приступили к проверке помещений и эвакуации жильцов из квартир, расположенных по соседству, а также на верхних этажах.

Еще до приезда пожарно-спасательных подразделений жильцы дома смогли самостоятельно вынести женщину из горящей квартиры, а также двух детей из соседней. Пожарными эвакуированы еще двое взрослых и двое детей. Все люди осмотрены специалистами бригады скорой медицинской помощи. Хозяйке сгоревшей жилплощади потребовалась срочная госпитализация, остальные не пострадали.

Возгорание было локализовано уже через четырнадцать минут, а еще через шесть полностью ликвидировано. В результате происшествия в одной из комнат площадью 15 квадратных метров повреждены оказались домашние вещи и внутренняя отделка помещений. Балконный блок, выгорел полностью, от высокой температуры оплавилась потолочная плитка и оконные рамы. Для дымоудаления во всем подъезде были открыты окна на лестничных площадках. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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