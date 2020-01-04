В Хабаровске стартует фестиваль «Рождество глазами детей»

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:26:25+03:00

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Ежегодный городской фестиваль «Рождество глазами детей» откроется завтра, 5 января 2020 года. Торжественная церемония состоится в 12 часов в музее истории Хабаровска. Сотрудники музея уже подготовили экспозиции с работами участников.

Темой для поделок стал "Рождественский подарок". Фото: Манакова Дарья, музей истории Хабаровска

Как сообщили в управлении культуры Хабаровска, пройдет три конкурса:

- на лучшую художественную работу (по двум номинациям: «Изобразительное искусство»; «Декоративно-прикладное творчество», тема: «Рождественский подарок»).

- на лучшее исполнение рождественских песен и колядок,

- на лучшую театральную постановку.

Фестиваль проходит несколько лет подряд, участников год от года становится больше. Фото: Манакова Дарья, музей истории Хабаровска

Участникам фестиваля от 5 до 17 лет, большинство из них занимаются в детских центрах, музыкальных и художественных школах, театральных студиях, ходят в молодежно-подростковые клубы и воскресные школы Хабаровской епархии Русской православной церкви.

Во время проведения фестиваля в городских учреждениях культуры, библиотеках, школах состоятся рождественские встречи: игры на свежем воздухе, мастер-классы, концертные программы, литературные викторины, социальные акции, театрализованные представления.

Сбор заявок начался еще в ноябре 2019 года. Фото: Манакова Дарья

Гала-концерт и награждение победителей конкурсных номинаций состоится в Городском Дворце культуры 12 января 2020 года в 15 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU