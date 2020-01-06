6 Янв. 2020 2020-01-06T02:28:26+03:00

Погода в Хабаровске на 6 января 2020 года: днем до -12, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Хабаровском крае в целом без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -9-11.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -24 до -22, днем от -14 до -12, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 6 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -33-35. Днем -18-20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -35-37. Днем -24-26.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -7-9.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -11-13.

ИСТОЧНИК KP.RU