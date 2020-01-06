2020-01-06T02:28:26+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 6 января 2020 года: днем до -12, без осадков

Погода в Хабаровском крае в целом без осадков
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 6 января 2020 года: днем до -12, без осадковПогода в Хабаровске на 6 января 2020 года: днем до -12, без осадковФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -9-11.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -24 до -22, днем от -14 до -12, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 6 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -33-35. Днем -18-20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -35-37. Днем -24-26.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -7-9.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -11-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане простятся с ветераном, Почетным жителем города Федором Фетисовым
Новогодними елками хабаровчане поделятся с питомцами зоосада
С Рождеством поздравил Сергей Фургал жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае на новогодних праздниках пациенты напали на врачей скорой помощи
Погода в Хабаровске на 6 января 2020 года: днем до -12, без осадков
Погнали: подготовка к всероссийской переписи в Верхнебуреинском районе Хабаровского края идет полным ходом
Более семидесяти пожаров зарегистрировали с начала этого года в Хабаровском крае
Ай да мы! Вокалисты из хабаровского квартета "Триумф" зазвучали на всю страну
Юные хабаровчане одержали победу на новогоднем турнире по мини-футболу в Комсомольске
Поздравляем, у вас девочка: в Хабаровске поздравили первую в этом году роженицу
Погода в Хабаровске на 5 января 2020 года: самое время для активного отдыха
Оренбургский щенок: биробиджанка хотела купить шпица, а в итоге лишилась денег
Минздрав Хабаровского края предупреждает: корь – опасное заболевание
В Хабаровском крае временно закрыт зимник, затопленный нагонной волной
В Хабаровске задержан человек, «заминировавший» площадь им. Ленина в новогоднюю ночь
В Хабаровске стартует фестиваль «Рождество глазами детей»
Вот такой рассеянный: хабаровчанин украл дорогой мобильник и… потерял его
Спасатели ликвидируют последствия наводнения в Охотском районе
Погода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков
В Хабаровске специалисты Госпожнадзора проверили социально-значимые объекты
В Хабаровском крае оценивают ущерб от новогоднего наводнения в Охотском районе