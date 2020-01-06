Новогодними елками хабаровчане поделятся с питомцами зоосада

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:13:26+03:00

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В Хабаровске объявили о старте очередной эколого-просветительской акции «Новогодней елке – второе дыхание». Суть ее сводится к сбору «отработавших» на праздниках натуральных деревьев, которые могут послужить на пользу обитателям зоосада «Приамурский». Участником акции может стать каждый желающий. Все, что для этого нужно – принести ель в зоосад после того, как с нее снимут гирлянды, игрушки и мишуру.

- Подобные мероприятия помогаю формировать бережное отношение к природе и повышать экологические знания о флоре и фауне Приамурья. Акцию проводят при поддержке филиала №1 детской централизованной библиотеки, общественной организации «Хабаровская краевая ассоциация «Здоровье и семья», - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Отметим, что «отслужившие» новогодние красавицы – это отличная витаминная подкормка для животных. Также из хвойных создают «завалы» и подстилки в вольерах. Пожалуйста, до 26 января привозите елки и еловые ветви в зоосад. О дате заключительного этапа акции будет дополнительная информация.

ИСТОЧНИК KP.RU