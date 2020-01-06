2020-01-06T06:13:26+03:00
Общество

Новогодними елками хабаровчане поделятся с питомцами зоосада

Хвойные после праздников станут подкормкой и подстилкой для животных
Ольга КИВА
Поделиться:
Новогодними елками хабаровчане поделятся с питомцами зоосадаНовогодними елками хабаровчане поделятся с питомцами зоосадаФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
Изменить размер текста:

В Хабаровске объявили о старте очередной эколого-просветительской акции «Новогодней елке – второе дыхание». Суть ее сводится к сбору «отработавших» на праздниках натуральных деревьев, которые могут послужить на пользу обитателям зоосада «Приамурский». Участником акции может стать каждый желающий. Все, что для этого нужно – принести ель в зоосад после того, как с нее снимут гирлянды, игрушки и мишуру.

- Подобные мероприятия помогаю формировать бережное отношение к природе и повышать экологические знания о флоре и фауне Приамурья. Акцию проводят при поддержке филиала №1 детской централизованной библиотеки, общественной организации «Хабаровская краевая ассоциация «Здоровье и семья», - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Отметим, что «отслужившие» новогодние красавицы – это отличная витаминная подкормка для животных. Также из хвойных создают «завалы» и подстилки в вольерах. Пожалуйста, до 26 января привозите елки и еловые ветви в зоосад. О дате заключительного этапа акции будет дополнительная информация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане простятся с ветераном, Почетным жителем города Федором Фетисовым
Новогодними елками хабаровчане поделятся с питомцами зоосада
С Рождеством поздравил Сергей Фургал жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае на новогодних праздниках пациенты напали на врачей скорой помощи
Погода в Хабаровске на 6 января 2020 года: днем до -12, без осадков
Погнали: подготовка к всероссийской переписи в Верхнебуреинском районе Хабаровского края идет полным ходом
Более семидесяти пожаров зарегистрировали с начала этого года в Хабаровском крае
Ай да мы! Вокалисты из хабаровского квартета "Триумф" зазвучали на всю страну
Юные хабаровчане одержали победу на новогоднем турнире по мини-футболу в Комсомольске
Поздравляем, у вас девочка: в Хабаровске поздравили первую в этом году роженицу
Погода в Хабаровске на 5 января 2020 года: самое время для активного отдыха
Оренбургский щенок: биробиджанка хотела купить шпица, а в итоге лишилась денег
Минздрав Хабаровского края предупреждает: корь – опасное заболевание
В Хабаровском крае временно закрыт зимник, затопленный нагонной волной
В Хабаровске задержан человек, «заминировавший» площадь им. Ленина в новогоднюю ночь
В Хабаровске стартует фестиваль «Рождество глазами детей»
Вот такой рассеянный: хабаровчанин украл дорогой мобильник и… потерял его
Спасатели ликвидируют последствия наводнения в Охотском районе
Погода в Хабаровске на 4 января 2020 года: днем до -17, без существенных осадков
В Хабаровске специалисты Госпожнадзора проверили социально-значимые объекты
В Хабаровском крае оценивают ущерб от новогоднего наводнения в Охотском районе