2020-01-06T10:58:24+03:00
Общество

Блогеры встретили рассвет в самой восточной точке Китая, недалеко от Хабаровска

Это был один из пунктов маршрута, проложенного вдоль границы вдоль китайско-российской границы
Александр ШТААЛЬ
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Блогеры встретили рассвет в самой восточной точке Китая, недалеко от Хабаровска ФОТО: WeiboБлогеры встретили рассвет в самой восточной точке Китая, недалеко от Хабаровска ФОТО: Weibo
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На Большом Уссурийском, точнее на той его части, что с 2005 года принадлежит Китаю, блогеры из Поднебесной встретили рассвет. В самой восточной части КНР они побывали в канун Нового года, 27 декабря.

- Встретили рассвет в самой восточной точке страны – на острове Большой Уссурийский, который расположен на месте слияния Амура и Уссури, - рассказали авторы блога на следующий день после визита на остров. - Как говорят в Китае, он первым приходит именно в эту самую восточную точку страны.

Посещение Большого Уссурийского острова было одним из пунктов маршрута, который путешественники проложили вдоль китайско-российской границы. Молодая пара из Центрального Китая проехала на машине в районе Манчжурии, Забайкальского края, в районе пункта пропуска «Аргунь», уезда Мохэ и города Хэйхэ. После Большого Уссурийского они добрались до острова Доманский и озера Ханка, а потом через провинцию Цзилинь вернулись к себе домой, в Центральный Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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