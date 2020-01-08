2020-01-08T10:47:00+03:00
Общество

Вернись, Чапай! Жительница Хабаровского края ищет своего коня

Вороной красавец с лихой кличкой пропал в окрестностях села Гаровка-1
Ксения ТУРТЫГИНА
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Вот он, пропавший Чапай. Фото: предоставлено хозяйкой лошади.Вот он, пропавший Чапай. Фото: предоставлено хозяйкой лошади.
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Уже несколько дней в хабаровских пабликах висит объявление о пропаже вороного коня по кличке Чапай. Конь гулял с табуном в окрестностях села Гаровка-1, что под Хабаровском. Вечером табун вернулся, но Чапая с ним не было. Хозяева предполагают, что лошадь отбилась от конюшенного табуна, но возможны и криминальные версии.

- Он может быть в районе Черной речки, Комсомольской трассы, а может и в город зашел. Молодой мерин, два с половиной года, рост чуть больше полутора метров, на лбу белая отметина, - рассказала «КП» - Хабаровск» хозяйка коня Ирина. – Он родился от моей кобылы, мы его растили для себя, любим. Он член семьи.

Ирина надеется, что конь вернется домой живым и здоровым. Фото: предоставлено хозяйкой лошади.

Ирина надеется, что конь вернется домой живым и здоровым. Фото: предоставлено хозяйкой лошади.

Всех, кто видел беспризорника гуляющим в поле или что-то знает о его нынешнем местонахождении, Ирина очень просит позвонить по телефонам +7-909-809-60-40 или +7-928-338-00-80. Без заботливых хозяйских рук лошадь может пострадать, к тому же зимой домашнему вороному будет непросто найти себе пропитание.

Рассматривается и версия кражи. Ирина готова отказаться от любых претензий к похитителям, если Чапая вернут живым и здоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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