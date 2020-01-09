2020-01-09T05:27:02+03:00
Звезды

Февраль в Комсомольске начнется с косплей-фестиваля Just Do It

На мероприятие приглашают жителей и гостей города в возрасте от 12 лет и старше
Ольга КИВА
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Февраль в Комсомольске начнется с косплей-фестиваля «Just Do It»Февраль в Комсомольске начнется с косплей-фестиваля «Just Do It»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске-на-Амуре 1 февраля 2020 года стартует косплей-фестиваль Just Do It, где соберутся самые яркие персонажи из игр, фильмов, аниме или каких-либо книг. На него приглашают жителей и гостей города в возрасте от 12 лет и старше. При этом несовершеннолетних убедительно просят согласовать свой поход на фестиваль с родителями.

- Программа мероприятия будет насыщенной. Для гостей события устроят групповое игровое косплей-дефиле, cover dance, зрительские конкурсы, old school коcплей-дефиле, best оf the best косплей-дефиле. Также состоится музыкальное шоу, - рассказали организаторы фестиваля.

Напомним, что заявки от участников принимают до 15 января 2020 года. Фестиваль пройдет в Театре драмы, адрес: проспект Первостроителей, 11. Начало в 20:10. Стоимость билета для зрителя составит 500 рублей, билет для участника бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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