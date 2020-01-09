2020-01-09T05:24:16+03:00
Общество

Жителям сельского поселения в ЕАО запретили хоронить людей на местном кладбище

Об этом жители села Птичник рассказали врио губернатора области
Александр ШТААЛЬ
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Жителям сельского поселения в ЕАО запретили хоронить людей на местном кладбищеЖителям сельского поселения в ЕАО запретили хоронить людей на местном кладбищеФото: Правительство ЕАО
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Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн провел личный прием граждан. Среди актуальных вопросов жители региона озвучили проблему выделения жилья для инвалидов в Биробиджане, отметили необходимость поддержки животноводства.

- Были на приеме и жители Птичнинского сельского поселения. Они рассказали об отсутствии организованной перевозки школьников, некачественном автобусном сообщении и запрете хоронить людей на местном кладбище. Ростислав Гольдштейн поручил главе Биробиджанского района Сергею Солтусу лично проверить наличие данных проблем в поселении и найти возможные варианты их решения, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что врио губернатора области собирается лично приехать в поселение в начале февраля. Как заявили в правительстве, в таком режиме Ростислав Гольдштейн и дальше планирует работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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