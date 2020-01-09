9 Янв. 2020 2020-01-09T07:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане в минувшие сутки, 8 января, случилось аномальное для январской погоды потепление. Столбик термометра был в пределах -3-5 градусов. Кратковременная оттепель с одной стороны порадовала горожан, с другой – подкинула проблем. После потепления вернулись прежние температуры, как результат - образовалась наледь на дорогах.

- Мэр Биробиджана уже поставил задачу руководству компании «Чистый город» расчистить автодороги, городские скверы и площади, а также автобусные остановки от наледи. Сегодня на улице Пионерской работники коммунального предприятия убирают снег с обочин, после чего его вывозят. Такая же работа будет проведена и по другим городским автодорогам, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города, в частности автолюбителей, просят быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части. Пожалуйста, аккуратно передвигайтесь по наледи, если есть возможность объехать потенциально опасный участок, воспользуйтесь ею.

birobidzhansegodnia Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам

ИСТОЧНИК KP.RU