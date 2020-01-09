2020-01-09T07:22:26+03:00
Недвижимость

Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам

Сейчас подрядчики заняты ликвидацией наледи, образовавшейся на дорогах города
Александр ШТААЛЬ
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Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцамПотепление после Рождества добавило проблем биробиджанцамФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане в минувшие сутки, 8 января, случилось аномальное для январской погоды потепление. Столбик термометра был в пределах -3-5 градусов. Кратковременная оттепель с одной стороны порадовала горожан, с другой – подкинула проблем. После потепления вернулись прежние температуры, как результат - образовалась наледь на дорогах.

- Мэр Биробиджана уже поставил задачу руководству компании «Чистый город» расчистить автодороги, городские скверы и площади, а также автобусные остановки от наледи. Сегодня на улице Пионерской работники коммунального предприятия убирают снег с обочин, после чего его вывозят. Такая же работа будет проведена и по другим городским автодорогам, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города, в частности автолюбителей, просят быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части. Пожалуйста, аккуратно передвигайтесь по наледи, если есть возможность объехать потенциально опасный участок, воспользуйтесь ею.

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Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам
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ИСТОЧНИК KP.RU

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