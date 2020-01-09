Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам
В Биробиджане в минувшие сутки, 8 января, случилось аномальное для январской погоды потепление. Столбик термометра был в пределах -3-5 градусов. Кратковременная оттепель с одной стороны порадовала горожан, с другой – подкинула проблем. После потепления вернулись прежние температуры, как результат - образовалась наледь на дорогах.
- Мэр Биробиджана уже поставил задачу руководству компании «Чистый город» расчистить автодороги, городские скверы и площади, а также автобусные остановки от наледи. Сегодня на улице Пионерской работники коммунального предприятия убирают снег с обочин, после чего его вывозят. Такая же работа будет проведена и по другим городским автодорогам, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Жителей города, в частности автолюбителей, просят быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части. Пожалуйста, аккуратно передвигайтесь по наледи, если есть возможность объехать потенциально опасный участок, воспользуйтесь ею.
ИСТОЧНИК KP.RU