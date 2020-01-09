Осужденные в Хабаровском крае прониклись произведением Александра Пушкина

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:19:38+03:00

Они поставили спектакль по мотивам произведения «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

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Осужденные в Хабаровском крае креативно попрощались с 2019 годом. Они поставили спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Напомним, прошедший год был объявлен Годом театра.

- В спектакле задействовали осужденных исправительной колонии №12 УФСИН России по Хабаровскому краю. В учреждении уже стало доброй традицией 31 декабря провожать старый год постановкой праздничного спектакля. Новоиспеченные актеры пели песни, танцевали и со сцены поздравили женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии, с уходящим годом земляной свиньи и наступающим годом стальной крысы, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

После спектакля гости мероприятия провели время на традиционной дискотеке. Также для них накрыли новогодний стол из продуктов, купленных осужденными в магазине и кафе учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU