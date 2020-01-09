2020-01-09T09:58:41+03:00
Общество

В хабаровском храме на Рождество звонили новые колокола

Звонницу получили в качестве подарка к престольному празднику
Александр ШТААЛЬ
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В хабаровском храме на Рождество звонили новые колоколаВ хабаровском храме на Рождество звонили новые колоколаФото: Хабаровская епархия
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В Христорождественском соборе на Рождество звонили 11 новых колоколов. Звонницу получили к престольному празднику в качестве подарка. Колокола и стойку к ним изготовили на одном из лучших колокололитейных заводов в стране.

- Подарок доставили в краевую столицу еще в декабре. Колокола высокого качества литья имеют ярко выраженное звучание, богатую тембровую окраску и художественное оформление. Кроме того, они украшены иконами, орнаментами и узорами. На поверхности колоколов указаны имена меценатов, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Звонница впервые прозвучала в светлый праздник Рождества Христова. Звонарь храма Ольга Кудряшова порадовала прихожан торжественным благовестом, который раскатистым певучим звуком плыл по окрестностям, возвещая о рождении Спасителя мира. Послушать мелодичные переливы приглашают горожан. Колокола будут звучать на богослужениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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