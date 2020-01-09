9 Янв. 2020 2020-01-09T11:35:52+03:00

Два пассажира пострадали из-за ошибки водителя в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

По предварительной информации, автолюбитель не уступил дорогу и врезался в машину Toyota Prius

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В Хабаровске в минувшие сутки, 8 января, в центре города машина Honda CR-V врезалась в автомобиль Toyota Prius. По предварительной информации, водитель первой иномарки двигался по улице Уссурийский бульвар со стороны улицы Постышева. Автолюбитель намеревался пересечь перекресток неравнозначных дорог Уссурийский бульвар и Дикопольцева и выехал на желтый мигающий сигнал светофора.

- Из-за этой маленькой ошибки водителя машина Honda CR-V врезалась в автомобиль Toyota Prius, который двигался по улице Дикопольцева со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Ленина в прямом направлении по главной дороге, - рассказал информированный источник.

В результате аварии пострадали две девушки. У одной из них диагностировали ушиб мягких тканей левого предплечья, левого тазобедренного сустава, головы. Вторая ударилась плечом и головой. В отношении водителя автомобиля Honda CR-V составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU