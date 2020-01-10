В Хабаровске озвучили причины масштабного «новогоднего» пожара в бывшем Доме офицеров

10 Янв. 2020 2020-01-10T03:25:36+03:00

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В Хабаровске озвучили причину пожара в бывшем Доме офицеров на улице Ульяновской. Напомним, происшествие случилось в ночь на 1 января 2020 года. Прибывшие по вызову пожарные увидели, что горит крыша двухэтажного здания 1938 года постройки.

- Огонь повредил около тысячи квадратных метров строения при его общей площади более чем в 3,6 тысячи квадратов. Горела кровля помещения, в котором ранее находился актовый зал. Сейчас он законсервирован и не используется. Предварительная версия причины пожара - петарда, упавшая на крышу, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на следующий день после происшествия в здании подключили электричество и теплоснабжение. В помещении, где сейчас работает Центр работы с населением «Единство», провели новогодние мероприятия для жителей микрорайона. На объекте работает подрядчик, который закрывает доступ к части здания, где был пожар. Ущерб оценят в ближайшее время, после этого примут решение о ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU