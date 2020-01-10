2020-01-10T03:23:32+03:00
Общество

В Хабаровске неизвестные воткнули гранату в сугроб рядом с мусорным баком

Опасный предмет обнаружил горожанин, он же сообщил о находке правоохранителям
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске неизвестные воткнули в сугроб рядом с мусоркой гранату ФОТО: Росгвардия в Хабаровском краеВ Хабаровске неизвестные воткнули в сугроб рядом с мусоркой гранату ФОТО: Росгвардия в Хабаровском крае
Изменить размер текста:

В Хабаровске рядом с одной из площадок для утилизации мусора на улице Казанской обнаружили гранату. Опасная находка попалась на глаза случайному горожанину вчера утром, 9 января. Мужчина заметил, что из сугроба торчит некий предмет, очень похожий на гранату. Очевидец немедленно позвонил в полицию.

- Чтобы идентифицировать предмет и определить степень его опасности, на место направили инженерно-техническую группу ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Саперы обследовали предмет и выяснили, что это учебно-имитационная ручная граната РГД-5,- прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что подобного типа гранаты используют для отработки навыков метания в учебных целях. В ней не было взрывчатого вещества, поэтому и угроза взрыва отсутствовала. Боеприпас извлекли из снега и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туристов в Хабаровском крае предупреждают о набирающей обороты угрозе жизни
В Хабаровском крае промысловикам разрешили больше ловить минтая
В Хабаровском крае ветерана ВОВ с юбилеем поздравили президент России и губернатор
Чиновники в ЕАО «погорели» на доме после пожара
Невезучий вор в Хабаровском крае обчистил сейф «под присмотром» видеокамеры
«Люди просто стоят возле горящей машины»: в Хабаровске горящая иномарка, похоже, никого не напугала
Хабаровчане согласились на «Бег к мечте» по замерзшему озеру
В Хабаровске неизвестные воткнули гранату в сугроб рядом с мусорным баком
Между общественными самоуправлениями в Хабаровском крае распределят 75 миллионов рублей
В Хабаровске озвучили причины масштабного «новогоднего» пожара в бывшем Доме офицеров
Комсомольчане поделятся новогодними елками с питомцами зооцентра
Погода в Хабаровске на 10 января 2020 года: днем до -10, без осадков