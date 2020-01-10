В Хабаровске неизвестные воткнули гранату в сугроб рядом с мусорным баком

10 Янв. 2020 2020-01-10T03:23:32+03:00

В Хабаровске неизвестные воткнули в сугроб рядом с мусоркой гранату ФОТО: Росгвардия в Хабаровском крае

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В Хабаровске рядом с одной из площадок для утилизации мусора на улице Казанской обнаружили гранату. Опасная находка попалась на глаза случайному горожанину вчера утром, 9 января. Мужчина заметил, что из сугроба торчит некий предмет, очень похожий на гранату. Очевидец немедленно позвонил в полицию.

- Чтобы идентифицировать предмет и определить степень его опасности, на место направили инженерно-техническую группу ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Саперы обследовали предмет и выяснили, что это учебно-имитационная ручная граната РГД-5,- прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что подобного типа гранаты используют для отработки навыков метания в учебных целях. В ней не было взрывчатого вещества, поэтому и угроза взрыва отсутствовала. Боеприпас извлекли из снега и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU