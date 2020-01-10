2020-01-10T05:06:15+03:00
Происшествия

«Люди просто стоят возле горящей машины»: в Хабаровске горящая иномарка, похоже, никого не напугала

Происшествие случилось на проспекте 60-летия Октября
Александр ШТААЛЬ
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«Люди просто стоят возле горящей машины»: в Хабаровске горящая иномарка, похоже, никого не напугала«Люди просто стоят возле горящей машины»: в Хабаровске горящая иномарка, похоже, никого не напугалаФото: Социальные сети
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В Хабаровске сегодня утром, 10 января, автолюбители стали очевидцами неприятного события. Посреди дороги горела иномарка, рядом стояли несколько человек. То ли они не осознали масштаба опасности - в любой момент мог произойти взрыв топливного отсека - то ли были в шоке, но люди находились все время рядом с автомобилем, видимо, не понимая, что делать. При этом, по всей видимости, ни у кого из них не было огнетушителя.

Видео происшествия снял один из проезжающих мимо автолюбителей. На кадрах видны темный столб дыма и пламя. При приближении к месту происшествия можно рассмотреть группу людей, экстренных и пожарных служб на тот момент на месте аварии не было. Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети.

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«Люди просто стоят возле горящей машины»: в Хабаровске горящая иномарка, похоже, никого не напугала
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- Люди просто стоят возле горящей машины.

- Нет бы всей толпой помочь, почти у каждого огнетушитель в машине!

- Греются.

Пока нет информации о пострадавших в этом происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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