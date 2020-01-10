2020-01-10T05:02:52+03:00
Происшествия

Невезучий вор в Хабаровском крае обчистил сейф «под присмотром» видеокамеры

По версии следствия, фигурант, пока не было коллег, зашел в подсобное помещение и забрал из выручку
Александр ШТААЛЬ
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Невезучий вор в Хабаровском крае обчистил сейф «под присмотром» видеокамерыНевезучий вор в Хабаровском крае обчистил сейф «под присмотром» видеокамерыФото: Олег ЗОЛОТО
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В одном из магазинов Бикинского района пропала выручка. Речь идет о сумме в 170 тысяч рублей. Пропажу обнаружили сотрудники торговой точки, позже ее владелец обратился в полицию и попросил выяснить, кто же совершил это злодейство.

- Провели проверку по данному инциденту и выяснили, что к краже причастен ранее не судимый 27-летний консультант торгового зала. Парня уже задержали. Основным аргументом при этом стала запись с камер видеонаблюдения. Они установлены в магазине, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснили, что фигурант, пока не было коллег, зашел в подсобное помещение, забрал из сейфа выручку и ушел. К моменту задержания он успел потратить порядка 50 тысяч рублей на личные нужды. В отношении парня завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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